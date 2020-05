Per Erik Hagen oppsummerer politiets korona-tid:

– Like etter samfunnet ble stengt ned, opplevde vi en del ny vinningskriminalitet. De siste ukene har dette stoppet opp

Øverste leder for politiet i Vesterålen, politietterforsker Per Erik Hagen, sier til VOL at oppblomstringen av vinningskriminalitet like etter at Norge ble stengt ned, stoppet opp etter et par uker.