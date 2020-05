Pluss

Advokat Kristin F. Hammervik i Advokatfirmaet AGA er av tingretten oppnevnt som bistandsadvokat for ett offer i saken. Hun opplyser til Vol at hennes klient har opplevd ventetiden gjennom etterforskningen av saken som belastende.

– Hun er så klart takknemlig for at tiltale er tatt ut, fordi det er et uttrykk for at påtalemyndigheten mener å kunne bevise det hun har forklart seg om til politiet. Hun gruer seg til saken skal behandles i domstolen, samtidig som hun ser frem til å få dette overstått. Saken er naturlig nok en stor belastning for flere enn de som er direkte berørt gjennom straffesaken fordi tiltalte er de fornærmedes bestefar. Min klient syns det er tungt å tenke på at behandling av straffesaken og eventuell omtale i pressen kan oppleves belastende for den øvrige familie. Nå ønsker hun å mobilisere krefter til det som skal skje i oktober og deretter legge de vonde opplevelsene bak seg, sier advokat Kristin F. Hammervik til Vol.

Det er statsadvokat Erik Thronæs fra Nordland statsadvokatembeter som har tatt ut tiltale etter den gamle straffeloven. Det betyr at et straffbart forhold skal ha skjedd før 1. oktober 2015. Saken kommer opp i Vesterålen tingrett i midten av oktober, og skal gå over to dager.

Mannen er tiltalt etter den gamle straffelovens paragraf 195, et straffebud som sier at den som har seksuell omgang med noen under 14 år, straffes med fengsel inntil ti år. Minstestraffen er tre års fengsel.

Ifølge berammingen i tingretten viser statsadvokat Erik Thronæs også til den gamle straffelovens paragraf 207. Den omhandler muligheten for rettighetstap, men hva dette konkret gjelder er ennå ikke kjent.

Den gamle straffeloven hadde gyldighet for straffbare forhold som har skjedd før den 1. oktober 2015, mens den nye straffeloven gjelder straffbare forhold etter denne datoen.

Advokat Hanne Elise Skare er oppnevnt som forsvarer for mannen. Hun har ingen kommentarer til saken nå. Advokatene Kristin Fagerheim Hammervik og Trude Marie Wold er oppnevnt som bistandsadvokater.

Sorenskriver Hans Edvard Roll skal administrere retten, som skal ha to meddommere.