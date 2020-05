Ane håper på EM-plass og flagget på brystet

Pluss

Ane Stavem er ikke et ukjent navn for de mange vesterålinger som liker volleyball-sporten. Men hun er nok mest kjent som en dyktig spiller av den «vanlige» sorten, altså innendørs volley. I mange år har hun vært en klippe for moderklubben Øksil, og har også spilt på aldersbestemt landslag flere ganger.