Oppfordres til å feriere i Norge i sommer:

– Ja, vi merker interessen for Vesterålen

Nordmenn oppfordres til å legge sommerferien innenlands i år. I en undersøkelse sier tre av ti nordmenn at de ønsker å reise til Lofoten. Reiselivssjef Astrid Berthinussen sier at de merker økt interesse også for Vesterålen.