Vesterålen tingrett:

Tjente 3.000 kroner for hver dag i fengsel

En mann fra Vesterålen er dømt til 45 dagers fengsel for å ha svindlet NAV for 131.140 kroner. Det tilsvarer nærmere 3.000 kroner per dag han må tilbringe i fengsel, eller en månedslønn på over over 60.000 kroner.