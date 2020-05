Får frikjøpe parkeringsplasser

Pluss

Andenes Suitehotell har et behov for ti parkeringsplasser når tiltaket er ferdig. I henhold til kommuneplanens arealdel for sentrumsformål er det krav om en parkeringsplass per 100 kvadratmeter og uteoppholdsareal på 25 kvadratmeter per boligenhet. Eier A. H. Event har tenkt å opparbeide seks parkeringsplasser på egen tomt, og søker derfor om frikjøp av fire plasser.