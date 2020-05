Frp stemte mot Sp-forslag om å dele opp anbudet på Hålogalandsveien:

Åsunn Lyngedal (Ap): – Redd for at vi ikke får flertall for oppdeling. Freiberg: – Vi er klare på hva vi mener

Frp og Kjell-Børge Freiberg stemte denne uken mot et representantforslag fra Sp om å dele opp milliardanbudet på Hålogalandsveien. – Jeg er redd for at vi ikke vil få flertall for at anbudet på Hålogalandsveien skal deles opp.