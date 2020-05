Klubbene fortviler, mens NFF heller ikke vet når fotballen i lavere divisjoner ruller igjen

Pluss

Mens toppklubbene i fotball er igang med treninger og starter med Eliteserien og 1. divisjon for herrer 16. juni og Toppserien for kvinner i begynnelsen av juli, er det fortsatt oppe i lufta når 2. divisjon og nedover for herrer og kvinnefotballen starter opp. Det samme gjelder breddefotballen.