– Ta hensyn til reinflokken

Innspill til oppstart av reguleringsplanen for Hinnøya vannverk er begynt å komme inn. Seniordirektør Mildrid Elvik Svoen hos fylkesmannen minner om at tiltaket vil berøre Vestre Hinnøyflokken i Vestre Hinnøy reindistrikt. Reinbeitedistriktet har et gjerdeanlegg ved munningen av drikkevannskilden Finnsætervannet. Dette blir benyttet til merking av rein i juni og august. Det går også en flyttlei rundt vannet.