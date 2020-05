Satser sju millioner på utvidelse

Pluss

Avdelingsleder Trond Baraa i Nilsson Haras sin Andøy avdeling er glad for at formannskapet går inn for å gi dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan. Nå håper de på like positiv behandling i kommunestyret, slik at de kan starte byggingen av tilbygg på butikken sin i Industriveien.