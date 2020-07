Ser butikkdøden i hvitøyet

Fredag i forrige uke var siste åpningsdag for den lokale Fargerike-butikken på Melbu. Bare to av fem butikker er igjen i butikksenteret; frisøren og medisinutsalget. Ifølge Daniel Sowe, næringssjef i Hadsel kommune, er det likevel håp i hengende snøre for næringslivet i kommunen.