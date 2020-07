Vil selge Vesterålen sjøhus for 12,5 millioner

Pluss

VOL skrev tidligere denne uken om at Sortland kommune har godkjent planene til Benfra AS om å fylle ut tomta si ut i Sortlandssundet for å legge til rette for et nytt næringsområde. Det mener Marit Asbjørnsen vil frata gjestene hennes utsikten til brua og til skarven som sitter og tørker vingene sine på den brygga som i dag er på stedet.