Nytt industrieventyr på vei til Andøy?

Polaris Energy AS har levert inn søknad til Samskap om et forprosjekt for å finne investeringskilder for planlagt produksjon av grafén i Risøyhamn. Materialet er banebrytende innenfor blant annet fremtidig batteriproduksjon. Går det som de vil kan det bli 10 nye arbeidsplasser, og totalt 75 i en senere fase.