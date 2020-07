Gift fra Evenes og Andøya kan havne i Sortland

Pluss

Administrerende direktør Berit Emilie Pettersen i Reno-Vest IKS, opplyser til VOL at til sammen 14 flyplasser i Norge skal ryddes for PFAS (per- og polyfluorerte alkylstoffer). Ditte er en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser, som er svært miljøskadelige. Miljømyndighetene har et mål om å stanse PFAS-utslippene i 2020.