Satser 170 millioner på fabrikk – men råstoffet er omdiskutert

Tilsynelatende så liten at den kan gå for å være et rusk. Likevel satser Sortland-selskapet 170 millioner for å bygge verdens første fabrikk for å lage olje av skapningen. Men fangsten av raudåte er lang fra konfliktfri.