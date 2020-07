– Nytt bokprosjekt tar fra meg nattesøvnen

Pluss

Under et historieprosjekt på skolen for mange år siden oppdaget Thomas Gundersen at interessen for gamle fakta og fortellinger kunne være mer enn bare nysgjerrighet. Under arbeidet med skoleoppgaven kom han i kontakt med lokalhistoriker Øystein Rysst, som tok den unge gutten under vingene. Thomas forteller at historikeren så et potensial i han og inviterte han med for å arbeide i Melbuposten. Her fikk han sin første muligheten til å dyrke hobbyen, som en dag skulle bli en livsstil for han, og 9 år senere endte han selv opp som redaktør i samme tidsskrift.