En gruppe beboere langs strekningen mellom Stokmarknes og Melbu går nå sammen for å få slutt på råkjøringen. Blant dem er Stig Johnsen. Han er bonde og har i en årrekke bodd på langs strekningen mellom Melbu og Stokmarknes. Han forteller at han stadig ser råkjørere passere med fart langt over fartsgrensen.