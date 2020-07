Tre lokale oppdrettere har meldt seg på auksjon

Pluss

Oppdretterne Øyfisk fra Øksnes, Nordlaks fra Hadsel og Eidsfjord Sjøfarm fra Sortland har meldt seg på den kommende auksjonen for å kjøpe vekst til egne laksemerder. Fristen for å melde seg på auksjonen for å kunne øke sin egen kapasitet innen akvakultur gikk ut den 21. juli. Og da hadde de tre selskapene meldt sin interesse til Fiskeridirektoratet.