I sin henvendelse til fylkeskommunen viser Nilsen til at det først må samles inn tallmateriale for å se på hvordan situasjonen kan løses.

- Den siste tiden har det vært flere tilfeller av uforsvarlig kjøring i form av svært høy fart på fv. 88 mellom Stokmarknes og Melbu, særlig strekningen Inbjør-Vangen. Undertegnede har hatt dialog med politiet som følger saken. De er kjent med at dette er ei problemstrekning og jobber aktivt mot strekningen. For lokalt politi og for Hadsel kommune er det viktig å få samlet empiriske data for å vurdere eventuelle andre tiltak for å øke trafikksikkerheten, skriver Nilsen i brevet til fylkeskommunen.

- Et tidsspørsmål før en dødsulykke skjer Flere VA har snakket med forteller om unge menn som kjører i hundrevis av kilometer i timen på landeveien, godt hjulpet av en Facebook-gruppe som rapporterer politiets bevegelser.

Skal være trygt

Ordføreren er særdeles lite imponert over den manglende respekten for trafikkreglene, og medtrafikanter, som utvises på veien til tider og kaller det uakseptabelt.

- Det at det kjøres fort mellom Melbu og Stokmarknes, særlig strekningen Inbjør-Vangen, er ikke akseptabelt. Det har, og vil kunne oppstå, svært farlige situasjoner for andre som ferdes i trafikken og langs veien. Det skal være trygt å ferdes i trafikken i Hadsel, både for myke og harde trafikanter, sier hun i en kommentar til VA/VOL.

Vil følge saken fremover

Nilsen sier videre i sin kommentar at trafikksikkerhet er et prioritert område for de folkevalgte.

- Trafikksikkerhet er en høy prioritet, jeg kommer derfor til å følge saken tett fremover. Samtidig har jeg tillit til at politiet gjør det de kan, sier hun og signaliserer stor forståelse for bekymringen til innbyggerne langs den fartsutsatte veistrekningen.

- Situasjonen er uholdbar for innbyggerne på Inbjør. Vi ønsker derfor å få satt opp ei telling på fv. 88 strekningen Inbjør-Vangen. Hadsel kommune ved teknisk avdeling vil kunne montere skiltene, legger hun til.

Når det gjelder Facebook-gruppen hvor bilister varsler hverandre om kontroller og observasjoner av sivile politibilers lokasjon, ønsker hun ikke å kommentere saken ytterligere.