I morgen bestemmes det om Filipoz bar får uteservering

Filipoz lounge bar søknad om uteservering avslåes av kommunene, da de vurderer området vil bli avgrensende for forbigående, og spesielt vanskelig for bevegelses- og orientringshemmede.

Oddbjørn Kristiansen er stedfortreder for skjenkestyrer hos Filipoz Bar. Han stiller spørsmål ved kommunens avgjørelse.

– Ned i gata er det ett bakeri med plattform langt ut på fortauet, da syns jeg det blir merkelig å avslå en midlertidig søknad for et langt mindre område. Området vi ønsker å ha serving på blir også pakket bort på kveldstid, så for oss er dette mildt sagt uheldig.

Levert i vinter

Den originale søknaden ble levert til kommunen i vinter, der Oddbjørn ble rådet til å levere inn to parallelle søknader. En for uteservering fredag og lørdag, samt en for sommermånedene juli og august, planen var å diskutere saken på kommunemøtet i vår, men det ble bortprioritert.

– Det var nok mye som kokte bort i kålen på grunn av Korona, og det har jeg stor forståelse for. I vår var det viktigere ting å diskutere enn uteservering, men jeg skulle ønske tråden hadde blitt plukket opp tidligere, og kommunen har beklaget flere ganger for forsinkelsene.

Han er usikker på hvor store økonomiske tap baren har hatt over utsettelsene, men selv er han mest bekymret over konsekvensene det har hatt for å etablere seg som en nykommer i sentrum.

– Konsekvensen er større enn ett ølkjøp som har går tapt. Folk trenger tid på å venne seg til en ny plass og jeg tror vi kunne tiltrukket oss flere kunder med ett slikt tilbud, sier Oddbjørn

Har godt inntrykk av kommunen

Til tross for forsinkelser og en turbulent start kan Oddbjørn fortelle at de har funnet seg godt til rette på Stokmarknes, og understreker til VA at de har god dialog med kommunen.

– Vi har trivdes her fra første dag, folk er åpen og omgjengelig så vi håper å kunne holde oss her en stund.

Han mener uteserveringen hadde vært ett bra tilbud til hadselværingene og bidratt til å holde sentrum i livet.

– Det er alfa og omega å ha en plass å samles på små plasser som Stokmarknes. Det bidrar rett å slett til å forsinke den langsomme døden sentrum går i møte.

Ønsker en avgjørelse

Skjenkebevillingen står på sakslista til Hadsel formannskaps i forkant av møtet torsdag 30.07.2020 og etter mye forsinkelser ønsker Oddbjørn en avgjørelse.

– Hvis formannskapet gjør et vedtak er det en fjær i hatten selv om det er positivt eller negativt, konkluderer han.