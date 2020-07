Tidligere TUIL-profil tapte mot gamlesjefen: Derfor tror han at «Gutan» rykker opp

Pluss





Den tidligere TUIL-spilleren Mathias Dahl Abelsen returnerte til Tromsø mandag kveld som Øygarden-spiller, og spilte hele kampen mot TIL på Alfheim. En kamp som TIL vant full fortjent 1–0.

Midtbanespilleren sier det var deilig å være tilbake i Nordens Paris, men at resultatet ikke ble det han hadde håpet på.

25-åringen sier at de hadde altfor stor respekt for TIL.

– Vi snakket om at vi skulle gå i strupen på dem, men vi er ikke i nærheten av det. Vi var et tidels sekund for sent ute i hver eneste duell. Det er ikke godt nok, men vi tapte bare 0–1 mot det beste laget i serien, sier Mathias Dahl Abelsen til iTromsø.

– De ser solid ut over hele linja

Abelsen spilte i TUIL i to år fra 2017 til 2018, og noterte seg for 62 kamper for laget. Han var en viktig brikke i Gaute Helstrups ellever, som var trener for «Dalingan» på det tidspunktet.

Han mener det er flere grunner til at hans tidligere trener kommer til å føre «Gutan» tilbake til øverste nivå.

– Jeg er veldig imponert over det de gjør bakover i banen, og Gaute og gutta ser ut til å ha bygget et solid defensivt fundament. Jeg tror det er veldig viktig hvis man skal være solid over en hel sesong i OBOS-ligaen.

– Tror du at TIL rykker opp?

– Ja, helt ærlig så tror jeg det. Jeg har sett de første kampene deres, og det de gjør er ikke akkurat fyrverkeri, men det ser solid ut over hele linja. I tillegg har de en ganske bred tropp. I dag ble Wangberg skadet, men så byttet de inn Anders Jenssen. I en sesong som det er i år, der det spilles mange kamper på kort tid, tror jeg det er viktig å ha en bred tropp, svarer sortlendingen.

– Hvorfor er det så vanskelig å skape noe mot TIL?

– De har en treer bak som er veldig solid. Det er tre gode stoppere på OBOS-nivå. Det er ingen hemmelighet. De har også midtbanespillere som gjør jobben i Kent-Are Antonsen og Ruben Yttergård Jenssen. De er alle profesjonelle, og det var rett og slett vanskelig å skape noe.

Abelsen har et råd til lagene som skal møte Helstrups mannskap.

– Jeg tror det handler om å gå ut i hundre og gå i strupen på dem, og prøve å gjøre de litt usikker. Kanskje prøve å få til et brudd og noen skudd, så det er litt irriterende at vi ikke klarte noe av det, sier han.

Trives i Øygarden

Før denne sesongen valgte han å ta overgang til Øygarden, tidligere kjent som Nest-Sotra.

– Hvorfor valgte du å dra dit?

– Først og fremst var det på grunn av Brayant og det jeg hørte av Alta-guttene. Jeg baserte valget på spillestil, og ikke noe om hvordan klubben drives. Jeg vil trille ball og ha det artig. Nå har det riktignok ikke vært den sesongstarten jeg hadde håpet på, der vi har spilt mange lange baller og kriging, men jeg tror vi kommer til å spille mer langs bakken utover sesongen, sier Abelsen.

Han trives veldig godt på Vestlandet, og mener han føler seg mer som hjemme enn han gjorde i Oslo.

– Det er mer «Sortland-vibes» der jeg er nå, så det er veldig digg. Oslo ble en altfor stor gryte. En liten bondeplass passer meg helt perfekt, sier han med et smil.