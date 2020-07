Politiet overvåker «flystripe» for å hindre villmannskjøring

Pluss

I kjølvannet av at ungdommer i Vesterålen råkjører i distriktet og legger ut skrytevideoer på Facebook, har politiet etablert et nytt målefelt hvor det er vanskelig å drive laserkontroll. En strekke på noen hundre meter, på fylkesvei 82 mellom Melbu og Stokmarknes, er nå merket av i veibanen slik at politiet kan bruke stoppeklokke for å beregne hastigheten bilene holder mellom de to punktene.