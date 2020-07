Striden om Møysalen nasjonalparksenter fortsetter

I mai ble det kjent at stillingen som nasjonalparkforvalter flyttes fra Hennes til Sortland, noe innbyggere i bygden har uttrykt stor bekymring for. Blant disse er tidligere ordfører Kjell Børge Freiberg og styreleder for Innlandet lokalutvalg, Liss-Berith Bakkeli.