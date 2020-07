Bankplassen-eierne gikk på en aksjesmell

Pluss

Ifølge aksjonærregisteret oversikt for 2019, eies Bankplassen AS hundre prosent av DP Holdning AS. Dette morselskapet eies av far og sønn Bendiksen, opprinnelig fra Melbu. Per «Pelle» Reidar Bendiksen og sønnen David Bendiksen eier henholdsvis 75 og 25 prosent av aksjene i morselskapet.