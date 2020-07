Vil ha ankring-forbudt sone utenfor flyplassen på Skagen

Pluss

Lufthavnsjefen var i møte med Kystverket i Nordland i fjor høst.

– De siste årene har vi erfart at skip ankrer opp vest av flyplassen og nært rullebanens forlengende senterlinje. Vi ser derfor et behov for at sjøfarende informeres om den aktivitet som kan forekomme i nærheten av flyplassen, skriver Holten i et brev til Kystverket.

Vest av rullebanen

Stokmarknes lufthavn søker om etablering av et ankring forbudt-område vest av rullebanen og en «approach zone» øst av rullebanen, på samme måte som det er gjort utenfor Ålesund lufthavn, Vigra.

– Problemstillingen vi ønsker å ta høyde for er omtrent de samme for begge områdene, men erfaringsvis er området øst for rullebanen lite aktuelt som ankrings-område.

For et ankring-forbudt område er det denne utstrekningen man ønsker seg ved lufthavna: Langs rullebanens forlengede senterlinje og én nautisk mil vestover fra Fylkesvei 82/molo. Bredden om området er cirka 400 meter ved fv 82/molo og bredde cirka 900 meter ved vestre yttergrense, én nautisk mil fra fv 82.

Det søkes samtidig om å få etablert en «approach zone» øst av rullebanen. Den om-søkte utstrekningen er: Langs rullebanens forlengede senterlinje: cirka 1450 m østover fra sjøkanten. Bredde cirka 650 meter ved sjøkanten, og bredde cirka 1400 m ved østre yttergrense.

Kan justeres

I brevet til Kystverket presiseres det at utstrekning for områdene er på ingen måte fastlåst. Dersom Kystverket ser behov for mindre justeringer, er man ved lufthavna åpne for dette.

I et svarbrev fra Kystverket når det gjelder å opprette et ankring-forbudt felt, vises det til at det følger av havne- og farvannsloven § 7 at Samferdselsdepartementet kan regulere ferdsel i farvannet.

Et område hvor ankring skal være forbudt kan dermed reguleres med hjemmel i havne- og farvannsloven. Slike reguleringer fastsettes som regel etter innspill fra Kystverket.

– Når det gjelder opprettelse av en «approach zone», ser vi at en slik sone allerede er etablert ved innflygningen til Vigra lufthavn. Kystverket er ikke kjent med hvordan denne er opprettet eller hvem som har gjort det. Så vidt vi kan se er det ikke ferdselsrestriksjoner knyttet til denne sonen, skriver fungerende sjøsikkerhetsdirektør i Kystverket, Trond Ski.

Konsekvenser for andre lufthavner

– Siden dette er den første henvendelsen Kystverket har mottatt om å etablere restriksjoner på ankring knyttet til luftsikkerhet, ønsker vi en dialog med dere om hvordan dette bør håndteres, skriver sjøsikkerhetsdirektøren.

Ifølge Ski er det også interessant å diskutere hvilke hjemler og muligheter det er for å fastsette restriksjoner på ferdsel i luftfarts-lovgivningen.

– Vi ser også at hvordan denne henvendelsen håndteres kan få konsekvenser for hvordan dette håndteres ved andre flyplasser med en lignende beliggenhet som Stokmarknes, skriver Ski som ber om et videomøte etter sommeren.

Merkes av i sjøkart

– Det er flysikkerheten dette handler om, fordi vi har erfart at båter som har ankret opp vest for flyplassen mot Stokmarknes, ankrer opp ganske nærme moloen. En ankring-forbudt sone er for å sikre at det ikke legger seg båter der som er for høye og kan være til hinder for fly som går, sier lufthavnsjef Trond Holten.

Utbyggingen av det nye industriområdet aktualiserer også problematikken.

– Nå skal det bygges mer kaiplass og større båter kommer inn, slik at dette er for å sikre at vi ivaretar sikkerheta til flytrafikken. «Approach zone» er noe som merkes av i sjøkart, og også ankring forbudt. Dermed kan båtr som tenker å legge seg til ankers se i kartet at her er det et område der fly kan komme lavt, sier Holten.

Ikke til hinder for flytrafikken

For det nye industriområdet er det gitt høyderestriksjoner som ligger i reguleringsplanen, slik at det ikke kan oppføres bygg med piper over en viss høyde.

– Det handler om det samme, at det ikke skal komme noe som kan være til hinder for flytrafikken. Avinor har gitt innspill, men vi har ikke noen anmerkninger når det gjelder store lasteskip. Kai-området vil ikke være problematisk for oss, sier Holten.

– Det er en gang slik at når der ligger en flyplass i nærheten av Børøya og Stokmarknes, så ser man er det er visse ting man må ta hensyn til.

– Alt handler om å sikre at flytrafikken kan komme og gå uten at det skal være fare for sikkerhet eller legge begrensninger for flyplassen. Det er også et viktig moment, tenker jeg, sier Holten.