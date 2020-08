Pandemi-ekspert kritiserer Hurtigrutens håndtering av korona-situasjonen

Etter at Hurtigruten la til kai i Tromsø, rakk passasjerene å bevege seg over større avstander før de fikk vite at de måtte i karantene. Pandemi-ekspert Ørjan Olsvik er ikke imponert over at Hurtigruten slapp passasjerene i land når det kunne være smitte om bord.