Tror Vesterålen vil samme turist-trøkk som Lofoten

– Vi kommer til å oppleve samme trykk på sikt.

– Det er ikke tilfeldig at regionen har hatt en jevn økning av besøkende de siste årene, og selv om det blir til å ta tid, kommer folk til å finne veien tilbake hit til Vesterålen, sier Kjetil selvsikkert.

Statistikken de sitter på, viser at de fleste som besøker Vesterålen tar seg en gjennomreise i hele regionen.

– Vi har fått et godt rykte blant turoperatører og reisende om at Vesterålen har mye urørt natur, gode vandremuligheter og ikke minst frisk luft, sier Paulsen, og legger til at den jevne veksten de ser fra år til år gjenspeiler innsatsen som er gjort for å tiltrekke seg turoperatører og besøkende.

Det kommer til å bli likheter med Lofoten

Naboregionen Lofoten har hatt en eksplosjon av besøkende de siste årene, og flere i bransjen mener det bare er et spørsmål om tid før Vesterålen også blir oppdaget av tilreisende som ønsker å oppleve urørt natur.

– Det er ønskelig å oppleve samme suksess som Lofoten har funnet i reiselivsbransjen, men det hadde vært fint å unngå de største utfordringene de har, selvsagt, sier Paulsen.

Til tross for historier om brautende turister, overfylte veier og manglende overnattingsmuligheter, tror han at det er flere fordeler ved å satse på turisme. Han trekker blant annet fram verdiskapningen bransjen skaper, og peker til at særlig reiselivet vokser jevnt med flere investorer og arbeidere involvert i regionen.

– Jeg står litt mellom barken og veden i denne saken, men det er klart vi ønsker å få flere turister hit. Lofoten er heller ikke så ille som det blir framstilt, naturligvis er det noen uker i året det topper seg med høyt trykk, men slik er det overalt i reiselivsbransjen, sier Paulsen.

Ikke bekymring man trenger å ha

Dette er uansett ikke en umiddelbar bekymring vesterålinger trenger å ha, mener han.

– Vi står ikke foran en umiddelbar eksplosjon der det flyr inn turister vi ikke har kapasitet til å ta i mot, og da tenker jeg særlig på overnatting. Nå nye hoteller på Stokmarknes, Sortland og Andenes, samt sjøhus i Risøyhamn står klare, og flere større attraksjoner som nye Hurtigruten Museum og The Whale kommer, er det sannsynlig at besøkstallene til Vesterålen ligner Lofoten sine, sier Kjetil.

Han tror fortsatt at det blir en annen situasjon enn den Lofoten opplever, da han mener Vesterålen også treffer et noe annet marked med sin markedsføring. For øyeblikket utvikler bedriften en handlingsplan som skal sikre en bærekraftig utvikling av reiselivet i regionen, noe som visstnok er høyt verdsatt på det Europeiske markedet.

– Jeg tror at folk som kommer hit ønsker å finne urørt natur, frisk luft og opplevelsen av at det er trygt, noe de også gjør per dags dato, så vi skal absolutt ta hensyn til at også de fastboende sitter igjen med samme følelse, mens vi ekspanderer i markedet.





Mye mindre

I reiselivssammenheng er Vesterålen uten tvil "lillebror" hvis vi sammenligner med Lofoten. Etter første halvår hadde Vesterålen bokført 36.131 overnattinger totalt, men 2020 har som kjent vært alt annet enn et normalår. På samme tid i fjor hadde reiselivsbedriftene solgt drøyt 56.000 overnattinger. Lofoten solgte 109.000 overnattinger første halvår i år, altså 73.000 flere enn Vesterålen. I fjor solgte reiselivsbedriftene i Lofoten 231.360 overnattinger.