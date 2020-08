Bjørnflaten avkrefter å ha visst om smitten i Hadsel: – Svært lei meg for situasjonen som har oppstått

Pluss





Gunnar Wilhelmsen har tidligere uttalt at han ikke visste om situasjonen om bord på «Roald Amundsen» da skipet la til havn i Tromsø fredag morgen i forrige uke. Da iTromsø fikk opplyst at passasjerene om bord hadde forlatt skipet på morgenkvisten, til tross for at UNN mistenkte korona om bord, uttrykte han misnøye og overraskelse.