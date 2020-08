– Hett marked gjorde at vi satset

– Renta og markedet var såpass at vi forsøkte oss nå, sier Magnus Berg Danielsen fra Hadsel. Han og samboer Nora Enoksen fikk solgt leiligheten på under en uke. Nå er de i gang med å pusse opp huset på Børøya. - Men drømmen er å bygge eget, sier de to.