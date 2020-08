Freiberg: – Må vite konsekvensene av en oppdeling før vi avgjør

Pluss

Prosjektet Hålogalandsveien har vært heftig debattert i dag. Sakens kjerne er at mange tar til orde for at prosjektet må gå sin gang slik det per i dag foreligger, altså som ett stort anleggsprosjekt. Argumentene er at dersom man går bort i fra dette, og deler Hålogalandsveien opp i mindre delprosjekter der kanskje norske anleggsentreprenører kan hevde seg i anbudskampen, så vil dette medføre flere års utsettelse av hele prosjektet.