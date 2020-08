Skar bena av seks uker gamle kattunger

Pluss

Den ene kattungen fikk venstre bakbein skjært av under kneet, den andre kattungen fikk venstre bakbein skjært av over kneet.

I et facebookinnlegg beskriver Dyrebeskyttelsen Lofoten/Vesterålen de grufulle skadene som er påført dyrene. Ifølge dyrebeskyttelsen skal de tre kattene være tamme og vant til mennesker, og de skal ifølge innlegget politianmelde saken.

– Dette er rett og slett langt utover hva vi klarer å forstå, skriver dyrebeskyttelsen i innlegget.

En katteeier på Stokmarknes sier i kommentarfeltet at vedkommende for noen uker siden opplevde å få katten hjem med et stort kutt på det ene benet, og frykter at sakene kan settes i sammenheng.





I god behold

Inntil videre tas dyrene vare på, og de har fått oppfølging av veterinær.

– Sårene har grodd, så det har skjedd for over to uker siden. Dyrene er i godt hold og tas vare på av dyrebeskyttelsen, sier veterinær Bente Øvreskotnes hos LoVet om de to små kattungene og moren, som mandag ble fanget inn og tatt med til undersøkelse.

Skadene dyrene er påført er etter all sannsynlighet gjort av mennesker.

Veterinær Øvreskotnes sier til VA at hun ikke har hatt katter inne med slike skader tidligere.

- Aldri opplevd liknende

Leder av Dyrebeskyttelsen Norge LoVe, Marita Johannessen sier til VA/VOL at behandlingen av kattungene og moren overgår alt hun har sett tidligere.

– Jeg har ikke opplevd noe liknende før og vi har fått inn ganske mange katter, sier Johannessen.

Ifølge henne vil saken bli anmeldt i løpet av tirsdag og selv om innlegget på Facebook har skapt enormt engasjement har det ikke kommet inn tips fra noen som har sett noe.

– Katten ble funnet i en jordkjeller i Stokmarknes sentrum. De som eier bygget er på ferie, men hadde observert mor og kattungene. Vi visste ikke at de var skadd før vi fikk dem inn, sier hun.

Kattemor og kattunger blir værende i fosterhjem i tiden fremover frem til det tas endelig stilling til hvorvidt de skal adopteres vekk.

– Vi har ikke tatt stilling til hvor lenge de blir, da de trenger oppfølging av veterinær, sier Johannessen.