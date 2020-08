Vil ha «omkamp» om hyttebygging nær Elvekroken

Pluss

Gruppeleder Christoffer Ellingsen ber i brev til ordfører og formannskapet i Sortland om at dispensasjonsvedtak for hyttebygging nær Elvekroken må omgjøres eller oppheves. Han viser i brevet blant annet til at saken har ført til mye offentlig debatt i og med at en etablert badeplass, Elvekroken i Sigerfjord, blir berørt.