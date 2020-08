Ikke tilstrekkelig bevisgrunnlag for tiltale etter dødsfall

Pluss

Saken gjelder et dødsfall i en kommune i Vesterålen i 2016, der politiet først trodde at det handlet om et selvdrap, men senere vurderte om det var iscenesettelse av et selvdrap. En privatetterforsker fikk Kripos til å gjenoppta etterforskningen.

– Basert på de opplysninger etterforskingen av saken har frembragt i form av tekniske undersøkelser, forklaringer og rettsmedisinske undersøkelser, har Den høyere påtalemyndighet ikke funnet tilstrekkelig bevisgrunnlag for tiltale.

Det sier statsadvokat Erik Thronæs i Nordland statsadvokatembete på spørsmål fra VOL, selv om påtalemyndigheten ikke har tradisjon for, eller plikt til å gi detaljerte begrunnelser for sine avgjørelser til allmennheten.

Siktelse

Det resulterte i en siktelse mot den drepte kvinnens samboer. Tidligere i sommer besluttet Riksadvokaten å henlegge saken etter bevisets stilling. Advokat Arvid Sjødin har på vegne av etterlatte påklaget Riksadvokatens avgjørelse om henleggelse av saken.

VOL har bedt Riksadvokaten begrunne hvorfor den høyere påtalemyndighet besluttet henleggelse, samtidig som politiadvokat Kay Rønning-Nyvold ved Sortland lensmannskontor innstilte på at mannen skulle tiltales. Riksadvokaten har overlatt til statsadvokat Erik Thronæs i Nordland statsadvokatembete å svare VOL.

– Det er ikke uvanlig at påtalemyndigheten i politiet og Den høyere påtalemyndighet, Statsadvokaten eller Riksadvokaten, har ulike syn og oppfatninger om tiltalespørsmålet i en straffesak. Dette kan blant annet skyldes ulike erfaringer innenfor et saksfelt, for eksempel fra rettslig behandling av sakstypen, og ulike vurderinger av det samlede etterforskingsmaterialet som er fremskaffet gjennom politiets etterforsking.

Henleggelsen

VOL har også bedt den høyere påtalemyndighet forklare mer om bakgrunnen for at saken er henlagt.

– Påtalemyndigheten må, for å kunne utferdige tiltalebeslutning, være overbevist om siktedes straffeskyld – det vil si at de objektive og subjektive betingelser for straffeskyld er oppfylt – og være av den oppfatning at straffeskylden kan bevises i retten. Dette innebærer at påtalemyndigheten skal legge samme strenge bevisterskel til grunn som den domstolene anvender for å avsi fellende dom når tiltalespørsmålet vurderes, og i tillegg vurdere om det er mulig å føre nødvendige bevis for retten, sier statsadvokat Erik Thronæs i Nordland statsadvokatembete til VOL.

Rundskriv avgjørende

Han viser til Riksadvokatens uttalelse i et rundskriv fra 2018, at tiltale ikke skal utferdiges der det "for eksempel [er] holdepunkter for at avgjørende bevis ikke vil kunne føres", og det "selv om påtalemyndigheten er overbevist om mistenktes skyld". Videre uttales samme sted at "bevisene ikke bare skal vurderes under den antakelse at mistenkte er skyldig, men også i lys av hypoteser om hendelsesforløpet som innebærer at vedkommende ikke er skyldig".

– Basert på de opplysninger etterforskingen av saken har frembragt i form av tekniske undersøkelser, forklaringer og rettsmedisinske undersøkelser, har Den høyere påtalemyndighet ikke funnet tilstrekkelig bevisgrunnlag for tiltale, sier statsadvokaten.

Kan ikke påklages

Advokat Arvid Sjødin har på vegne av etterlatte i en kommune i Vesterålen påklaget Riksadvokatens avgjørelse om henleggelse av saken. VOL har bedt Riksadvokaten om en vurdering av de juridiske mulighetene for at Riksadvokaten kan gjøre om en henleggelse i denne saken.

Statsadvokat Erik Thronæs forklarer overfor VOL at utgangspunktet etter straffeprosessloven § 59a første ledd andre punktum er at "Riksadvokatens vedtak ikke kan påklages".

– Dersom det kommer en klage over riksadvokatens vedtak, eller en begjæring om omgjøring av riksadvokatens vedtak, antas at riksadvokaten ikke har plikt til å ta klagen eller anmodningen til følge. Dersom det fremsettes vesentlig nye opplysninger, som for eksempel viser at riksadvokatens vedtak ble truffet på mangelfullt grunnlag – faktisk eller rettslig – antas at riksadvokaten vil kunne omgjøre sitt vedtak i kraft av den alminnelige omgjøringsadgang.

– For øvrig er det slik at en forfølgning mot en siktet som er innstilt på grunn av bevisets stilling kan tas opp på ny dersom det senere oppdages "bevis av vekt", og disse enten alene eller sammen med de bevis som forelå tidligere anses tilstrekkelig til domfellelse, sier han og viser til straffeprosessloven.

Statsadvokaten opplyser for øvrig at en forfølgning bare tas opp på ny når vilkårene for gjenåpning er oppfylt, noe som reguleres i straffeprosessloven.

Det har ikke lyktes VOL å komme i kontakt med politiadvokat Kay Rønning-Nyvold onsdag formiddag for en kommentar. Han innstilte på tiltale, men det gjorde ikke Statsadvokaten og Riksadvokaten. Saken ble dermed henlagt.