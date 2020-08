Spår tusen færre vesterålinger i 2050

Pluss

SSB publiserte tirsdag sin nye fremskrivning av folketallet i Norge. Tilfyttende milliardærer, satelittoppskyting og satsing på oppdrett til tross: For Vesterålen viser tallene en nedgang fra 2020 til 2050 på 975 innbyggere. Andøy vil miste over 300 innbyggere, Øksnes, Bø og Hadsel vil miste over 200 innbyggere hver.