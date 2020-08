Nå åpner LoVe Havobservatorium

Pluss

I 2013 åpnet Havforskningsinstituttet og Statoil sitt havobservatorium på Hola utenfor Hovden. En observasjonsplattform på et korallrev på 260 meters dyp har siden sendt bilder og informasjon fra havbunnen rett ut på nett, tilgjengelig for forskere og publikum på prosjektets hjemmeside. Her legges også kontinuerlige strømmålinger og ekkolodd-observasjoner av hele vannsøylen ut.