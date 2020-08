Pluss

Fredag morgen ble det kjent at guttelaget til Morild må i karantene etter at de spilte mot Ballstad hjemme kvelden i forveien. Årsaken var at en forelder til en av spillerne hadde testet positivt på covid-19. Pedersen sier til VOL at hun fikk melding fra smittevernlegen i Vestvågøy sent torsdag kveld.