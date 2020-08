Satser 30-40 millioner per tomt

Bolyst Hadsel og DnB Eiendom samarbeider om et boligprosjekt på Børøya, og mener utviklingen i Hadsel gjør at timingen er riktig for å satse. - Totalt satser vi 30-40 millioner kroner per tomt, sier Lars Rask i Bolyst Hadsel AS.