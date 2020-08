To biler kjørte av Nyksundveien på samme sted, med to dagers mellomrom

Pluss

Årsaken til den første utforkjøringen var at en bobil med turister havnet for langt ut på kanten av veien i møte med en annen bil. Veiskulderen gav etter og bilen havnet i grøfta. Anders Frantzen i Nyksund uttalte til VOL onsdag at veiskulderen er så myk at når du først kommer utfor, så sklir bilen av veien.