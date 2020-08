Ble gjort feil, men saken kommer ikke opp igjen

Pluss

18. juni vedtok formannskapet i Sortland å gi tilskudd til Sortland hotell på inntil 95.000 kroner fra næringsfondet. Dette som et tiltak for å stimulere til en levende og attraktiv reiselivsnæring for fremtiden. Som kjent ble reiselivet hardt rammet da koronapandemien inntok landet. I forkant av møtet i driftsutvalget pekte Rødt på at formannskapet ikke hadde myndighet til å bevilge penger fra næringsfondet. Dette fordi at kommunestyret har delegert denne myndigheten til driftsutvalget. Rødt ønsket at orienteringssaken i driftsutvalget skulle bli omgjort til en drøftingssak og at bevillingen skulle komme opp som egen sak i driftsutvalget.