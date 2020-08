Planlegger nytt anlegg for sandvolleyball i Sortland

Pluss

Formannskapet i Sortland skal torsdag denne uken behandle leieavtalen som er foreslått til 30 år. Innstillingen er at klubben skal få leie området uten å betale vederlag, men mot at klubben står for vedlikehold av området. Området volleyballklubben ønsker å leie ligger rett nedenfor dagens tennisanlegg like nord for Sortland idrettspark.