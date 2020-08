Formannskapet avviste klagene i Lapphaugen-saken

Pluss

– Det er fordeler og ulemper med denne saken. For min del og for Arbeiderpartiet sin del, så er det slik at fordelene veier tyngst. Når vi er ute på farten og spør hva som må til for å få tilflytting til Nord-Norge, er det arbeidsplasser. Da veier det tungt å kunne satse på nyvinning og ny industri. Derfor kommer vi til å støtte innstillingen, sa varaordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) under behandlingen av saken.