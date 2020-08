Dette er kravene «skatteflyktningene» må oppfylle i Bø

Pluss

Bø kommune kan se ut til å ha lykkes med sitt prosjekt «redusert eiendomsskatt», all den tid flere pengesterke folk allerede har meldt flytting til kommunen. Ifølge ordfører Sture Pedersen er han i dialog med enda flere investorer.

- Det handler om å skape arbeidsplasser og legge føringer for økt næringsutvikling, uttalte han til VOL nylig.

Men er det så enkelt å bare kjøpe seg hus i Bø og innkassere gevinst i form av redusert eiendomsskatt?

VOL har sjekket med seksjonssjef Lene Ringså i juridisk avdeling i Skatteetaten. Vi spurte konkret om det er tilstrekkelig å ha registrert bosted i Bø, eller må vedkommende fysisk oppholde seg i kommunen i et visst antall uker/måneder i året for å kunne oppnå fordelene med redusert formuesskatt?

- Man må bo i kommunen og melde flytting til kommunen via Folkeregisteret. Hovedregelen for registrering i Folkeregisteret er at man skal være bosatt i den kommunen og på den adressen man oppholder seg mest, sier seksjonssjefen.

Hun utdyper og sier at det som avgjør hvor du faktisk bor er der du har din «overveiende døgnhvile», som det heter på skattespråket.

- Altså der du bor/overnatter mest, presiserer hun.

- Kan du utdype «overveiende døgnhvile?». Om en person har fire bosteder i Norge, må altså vedkommende ha størst prosentandel overnattinger i Bø, er det slik å forstå?

- Ja, enslige personer som tar sin døgnhvile skiftevis på to eller flere steder, regnes som bosatt der de tar sin overveiende døgnhvile. Det gjelder andre regler/vilkår for ektefeller, familier osv.

- Hva om personen har 200 reisedøgn i året, altså overveiende døgnhvile på hotell?

- Man skal i folkeregisteret stå registrert bosatt i en selvstendig bolig, noe et hotellrom som hovedregel ikke er.

- Hvordan kontrollerer dere eller andre etater disse reglene?

- Hver person er ansvarlig for å følge reglene for hva som skal rapporteres til folkeregisteret, slik at dette til enhver tid er oppdatert. Det er mange som benytter seg av opplysningene i folkeregisteret, og det medfører både rettigheter og plikter av de opplysningene som står der. Personer som flytter plikter å melde om flytting innen åtte dager.

- Hvilke sanksjoner har dere om ikke kravet om overveiende døgnhvile overholdes?

- I tilfeller der Skatteetaten avdekker at en person ikke faktisk bor på en adresse som vedkommende er registrert med i folkeregisteret, har vi mulighet til å endre bostedsadressen til der personen reelt sett bor/har den overveiende døgnhvilen.

- Kan vedkommende ha familie folkeregistrert bosatt annet sted?

- En person regnes i utgangspunktet som bosatt der ektefelle eller barn er registrert bosatt, dersom denne boligen er felles, avrunder Ringså.