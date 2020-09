Så mye måtte Lift Me betale for Børøya-eiendom

Pluss

Lift Me Eiendom punger ut 7,6 millioner kroner for å kjøpe eiendommen, som først ble overdratt til Hadsel kommune i 1964 med adresse Lerkeveien. Nå er adressen Rådmann Ribsskogs vei 8. I 2011 ble tomta solgt til Nordnorsk Brønnboring, som bygde et industribygg på eiendommen. I mai i fjor solgte Nordnorsk Brønnboring eiendommen til Gulle Eiendom, som nylig solgte eiendommen til Lift Me Eiendom AS. Dette selskapet eies av Kinape Eiendom, som igjen eies av Tor-Arne Antonsen i Tromsdalen.