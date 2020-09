– Ingen grunn at vi ikke skal ligge i toppen i Nordland

Torsdag kom resultatene av NHOs «Kommune-NM». Mens ordfører og varaordfører i Sortland er veldig glade for at kommunen blir trukket frem av regiondirektør i NHO Nordland, mener Høyre at det ikke er noen grunn til at kommunen ikke skal ligge i toppen i fylket.