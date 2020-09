Elementfabrikken til fylkesmannen

Pluss

– Å utsette et så stort bomiljø så nært sentrum for en så stor påvirkning, tror ikke Rødt er særlig bra for å tiltrekke oss unge med barn til Sortland, sa Christoffer Ellingsen (R) under debatten. Han hevdet at store næringsaktører har en sterkere stemme i Sortland enn små.