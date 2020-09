Næringsforeningen sterkt kritiske til dårligere flytilbud på Stokmarknes Lufthavn, Skagen:

– Det er på sin plass med et opprør nå

Administrerende direktør ved Melbu Systems, Einar Roger Pettersen, frykter nedleggelsen av Tromsø-ruta fra Skagen vil ha store konsekvenser for næringslivet. – Ikke bare for Hadsel, men for Vesterålen, understreker han.