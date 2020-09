Syv tidligere eiere tjener opp mot millionen

Pluss

Det viser beregninger VOL har gjort ut fra eierandelene som de syv tidligere ansatte i Momek, inntil nylig hadde i eiendomsselskapet «Villaveien 3 Eiendom AS».

De fleste av dem er nå ute av Momek-systemet, og mente at det var naturlig å selge eiendomsselskapet etter at de har sluttet i selskapet og gått over i pensjonistenes rekker. Nå tjener de en god slump penger på en investering de gjorde for over 20 år siden.

Torgeir Olsen er en av de størst aksjonærene i selskapet som nå har solgt aksjene i industribygget på Melbu til Momek-gruppen. Han sier til VOL at alle aksjonærer tidligere har jobbet i Pumpeteknikk på Melbu, som senere ble kjøpt av Momek og fikk nytt navn.

Fikk 6,5 millioner

Inntil i dag har selskapet deres leid ut tomta og industribygget til Momek, som nå har kjøpt eiendommen for 6,5 millioner kroner. Salgssummen går fram av Kartverkets grunnbok datert 8. september 2020. Transaksjonen har funnet sted etter at Momek kjøpe alle aksjene.

– Bygget ble i sin tid reist av daværende Melbu fiskeindustri (i dag Lerøy, journ. anm.). Vi ansatte kjøpte eiendommen og industribygget, og har leid det ut til selskapet inntil det nylig ble solgt til Momek.

Betalte ned på gjelda

– Som tidligere eiere sørget vi for at selskapet ble skyldfri gjennom bevisst nedbetaling av bygget. Vi hadde mulighet for det, fordi første bud i gode år var å betale skyld og gjeld.

Det har vært de samme aksjeeierne i selskapet hele tiden, og de har hatt mulighet til å ta ut litt utbytte når det har vært rom for det. Selskapet har gått med overkudd alle år, opplyser han.

– Når dette nå går over på andre hender, er det greit for oss. Vi eierne er mer eller mindre pensjonister alle sammen. Vi er ute av systemet, så det passer oss utmerket å selge oss ut nå.

De tidligere aksjeeierne sitter fortsatt på en liten eiendom, et privathus på Melbu, som ikke er en del av aksjesalget til Momek. De forsøker nå å selge huset på det åpne markedet, og kan regne med en slant fra det salget også.

Så mye tjente de

Den tidligere lederen ved Momek, Jann Daniel Abelsen, var inntil nylig den største aksjonæren i eiendomsselskapet, med 22,91 prosent av aksjene. Han får dermed betalt 1, 49 millioner kroner fra salget av sine aksjer i selskapet. To andre aksjonærer eier hver 17,71 prosent av aksjene. De får 1,15 millioner av aksjesalget. Tre andre tidligere eiere får 744.000 kroner, mens den minste aksjonæren får drøyt 400.000 kroner på konto i disse dager.

Slik var eierandelene i eiendomsselskapet før salget til Momek, der selskapet selv satt på egne aksjer:

Aksjonær Aksjer Andel VILLAVEIEN 3 EIENDOM AS 104 1.04% KARLSEN JOHN EIRIK 1771 17.71% OLSEN TORGEIR 1771 17.71% CHRISTOFFERSEN ENDRE H 1146 11.46% ABELSEN JANN DANIEL 2291 22.91% JAKOBSEN BEATE VIVIAN 625 6.25% WESTERLUND KÅRE KRISTIAN 1146 11.46% CHRISTOFFERSEN SVEIN 1146 11.46%

Tidligere Pumpeteknikk ble solgt til Momek i 2014. Nå har Momek også overtatt grunnen og bygningsmassen på Melbu.