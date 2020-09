– Jeg er livredd. De er høyt til værs og ikke sikra på noe vis

Takarbeidere på Melbu som ikke hadde noen form for sikring, har gjort Kate Haugen alvorlig bekymret. – Jeg er redd for at det skal skje ei ulykke, sier hun. I forrige uke ble politi og Arbeidstilsynet varslet om forholdene.