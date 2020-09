Har fikset humpen

Pluss

VOL snakket for litt siden med Edmunn Johansen i Postnord som kjører mellom Stokmarknes og Andenes nesten hver dag. Han mente at den aktuelle dumpen var trafikkfarlig for store kjøretøy og at en uoppmerksom sjåfør kunne miste kontrollen over bilen. Videoen viser Johansen som spretter godt i setet når han treffer dumpen.