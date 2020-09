Vil forskjønne i Nyksund

Pluss

I midten av august i år ble det avholdt et møte mellom Øksnes kommune og mange aktører med adresse Nyksund. Her ble det blant annet snakket om tiltak for oppgradering av infrastruktur i det gamle fiskeværet. Blant tiltakene som ble omtalt var reparasjon av nordre del av havnemoloen, og anlegg av snuplass i dette området.